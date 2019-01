Facebook

Franz Hansbauer, AMSGeschäftstellenleiter Voitsberg © Andrea Kratzer

Was sich schon das ganze Jahr über abgezeichnet hat, hat sich auch im letzten Monat des Vorjahres bewahrheitet. Im Dezember 2018 ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Voitsberg im Vergleich zu allen anderen steirischen Arbeitsmarktregionen am stärksten gesunken. Das Minus von 14 Prozent liegt deutlich über dem durchschnittlichen Rückgang in der Steiermark, der mit 8,4 Prozent beziffert werden kann.

