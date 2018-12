Mehrere Familien aus Voitsberg initiierten rund um Weihnachten eine Spendenaktion für die Vinzenzgemeinschaft. Nun wurde die Spende an Obfrau Sieglinde Uhl übergeben.

Lena Kainz, Kurt Strommer, Sieglinde Uhl und Patrick Kainz © Rainer Brinskelle

Die Familien Kainz, Rössl und Strommer haben eine Weihnachtsinitiative für die Vinzenzgemeinschaft Voitsberg gestartet und am 22. Dezember in der Höhenstraße in Voitsberg einen Stand mit Glühwein, Punsch und Köstlichkeiten ausgegeben. „Insgesamt waren rund 40 Leute dabei“, freut sich Kurt Strommer.

