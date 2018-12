Facebook

Nur noch bis 31. Dezember kann man für die Köpfe des Jahres aus der Süd- und Weststeiermark abstimmen © Montage

Von der Kultur bis zum Sport, von der Wirtschaft bis zu den Newcomern, vom sozialen Gewissen bis zu den Gastgebern, von der Wirtschaft bis zur Forschung: Wer sind für Sie die Köpfe des Jahres 2018 in den Bezirken Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg? Noch bis kommenden Montag, 31. Dezember, können Sie unter www.kleinezeitung.at/koepfe abstimmen, welche Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer Meinung nach bei der großen „Köpfe des Jahres“-Gala am 24. Jänner im Styria Media Center in Graz ausgezeichnet werden sollten.

Unzählige Stimmzettel haben uns in Papierform in der Redaktion bereits erreicht. So mancher Kandidat ging sogar so fleißig auf Stimmenfang, dass ganze Kartons voll Stimmzettel eingereicht wurden. Auch in den sozialen Netzwerken rühren die Kandidaten längst fleißig die Werbetrommel. Wer die Nase vorn hat, bleibt – zumindest einstweilen – aber noch streng geheim. Die Sieger der jeweiligen Kategorien der Süd- und Weststeiermark werden erst am 24. Jänner bekannt gegeben.

Bis dahin heißt es: Nutzen Sie die Chance und voten Sie fleißig weiter! Wir freuen uns über jede Stimme.