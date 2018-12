Facebook

Leo Lukas feiert am 8. Jänner 2019 mit Weggefährten den 60. Geburtstag © Andrea Kratzer

Ein „runder“ Geburtstag ist für die meisten etwas Besonderes. Mit einer originellen und ungewöhnlichen Idee wird am 8. Jänner 2019 der 60. Geburtstag des Kabarettisten, Musikers und Autors Leo Lukas gefeiert. Der gebürtige Köflacher, der kürzlich in seiner Heimatstadt sein druckfrisches „Leo Lukas Lesebuch“ präsentierte, erzählt, wie es dazu kam: „Mein langjähriger Agent Wolfgang Preissl hatte die Idee eine Benefizgala zugunsten des Integrationshauses in Wien zu machen. Mehr als 50 Künstler werden genau an meinem Geburtstag im Stadtsaal in Wien auftreten“, so Lukas. Beginn ist um 20 Uhr. Darunter hauptsächlich Weggefährten, mit denen Lukas in irgendeiner Form in den vergangenen Jahrzehnten zusammenarbeitete. „Jeder wird entweder eine Nummer oder ein Lied von mir vortragen, wobei ich nicht weiß, wer was macht.“ „Strafverschärfend“ kommt noch hinzu, dass Lukas selbst nur im Publikum in der ersten Reihe sitzt und nicht teilnehmen darf.

