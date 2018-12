Der Kiwanis-Club Styria West spendete insgesamt 2000 Euro an den Psychosozialen Dienst in Voitsberg und eine notleidende Familie aus Bärnbach.

Spendenübergabe an den Psychosozialen Dienst in Voitsberg © Robert Cescutti

Gleich zwei Geldspenden im Gesamtwert von 2000 Euro konnte der Kiwanis-Club im Bezirk Styria West kürzlich übergeben: Zum einen Lebensmittelgutscheine im Wert von 500 Euro an das Psychosoziale Zentrum in Voitsberg. Dort gelangt die Spende als Überbrückungshilfe an Menschen in akuten Krisensituationen. „Mit diesen Gutscheinen kommt unsere Spende genau dort an, wo sie so dringend gebraucht wird “, erklärte Marianne Landsmann, diesjährige Präsidentin des Kiwanis-Clubs, bei der Spendenübergabe. Hans-Peter Wiesinger und Karin Hauser nahmen die Gutscheine für das Psychosoziale Zentrum Voitsberg entgegen.