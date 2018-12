Pkw-Lenkerin kam in Rosental mit dem Pkw ins Schleudern und durchstieß ein Holzgeländer. Der Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Frau konnte sich sich selbst befreien, blieb nahezu unverletzt.

Die Frau konnte selbst aus dem Auto aussteigen © FF Rosental

In Rosental im Bezirk Voitsberg ist am Sonntagvormittag eine Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Auto ins Schleudern geraten. Der Pkw stürzte über eine Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beim Aufprall am Geländer durchstieß ein zwei Meter langes Holzstück die Windschutzscheibe und bohrte sich im Fahrgastraum des Pkw fest. Dabei wurde die Lenkerin am Oberarm gestreift.

Die Lenkerin hat enormes Glück gehabt, so Polizei und Feuerwehr. Laut Angehörigen erlitt sie "nur ein paar Kratzer". Ein weiteres Holzstück bohrte sich in den Motorraum. Die Feuerwehr beschreibt den Unfall als "Weihnachtswunder" von Rosental.

Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur Sicherheit ins Spital eingeliefert. Am Unfallort standen die FF Rosental und die FF Voitsberg im Einsatz.

