Vor einem Jahr erschütterte der Brand eines Bauernhauses in Graden das Land. Am Dienstag gedenkt man im Ort den drei Todesopfern. Die Tragödie hatte eine große Hilfswelle ausgelöst.

In dem Bergbauernhaus starben am Stefanitag 2017 drei Menschen © FF Köflach

Am Stefanitag des Vorjahres geriet das Leben einer weststeirischen Familie mit einem Schlag komplett aus den Fugen. In den Morgenstunden des 26. Dezember 2017 brach in einem Bergbauernhof im Köflacher Ortsteil Graden ein verheerendes Feuer aus. Während sich sechs Menschen gerade noch vor den Flammen retten konnten, kamen zwei Frauen und ein zweijähriger Bub im Feuer ums Leben.

