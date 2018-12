Zum bereits sechsten Mal leiferte die gemeinnützige Aktion "SAUGUT - Steirische Schweinebauern 3.0" regionales, frisches Fleisch an sieben Vinzi- und Sozialmärkte in der Steiermark.

Spendenübergabe im Vinzimarkt Voitsberg © kk

In den steirischen Vinzi- und Sozialmärkten ist frisches Fleisch Mangelware, viele bedürftige Menschen können sich einen Weihnachtsbraten schlichtweg nicht leisten. Deshalb lieferte die Aktion "SAUGUT - Steirische Schweinebauern 3.0" auch heuer 600 Kilogramm regionales Qualitätsfleisch für den Weihnachtsschmaus in sieben steirischen Vinzi- und Solidarmärkten - darunter jenen Vinzimarkt in Voitsberg.