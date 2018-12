Moderne Ferienhäuser sollen der Abwanderung entgegenwirken und wieder mehr naturverbundene Gäste in das Bergdorf locken.

Schmid, Ofner, Rothschädl und Schriebl präsentierten das neue Projekt © Simone Rendl

Mit Blick auf das Dorf sollen im kommenden Jahr im Ortsteil Hirschegg moderne Ferienchalets aus Holz entstehen. Geplant ist, Feriengäste in die Region zu locken und in weiterer Folge potenzielle neue Bewohner für die Gemeinde gewinnen. „Inzwischen tendieren immer mehr Menschen zu einem Haus im Grünen, um der Hektik der Stadt zu entfliehen“, erklärt Immobilienmakler Walter Ofner, der gemeinsam mit Bürgermeister Johann Schmid und dem Köflacher Architekturbüro Artivo an der Umsetzung arbeitet.