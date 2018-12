In der Fragestunde wurde im Bärnbacher Gemeinderat nochmals heftig über die gescheiterte Fusion mit Voitsberg debattiert.

Im jüngsten Bärnbacher Gemeinderat gab es Debatten über die Fusion und einstimmige Beschlüsse © Andrea Kratzer

Gereizte Stimmung herrschte bei der Gemeinderatssitzung in Bärnbach. Speziell in der Fragestunde. Den Reigen eröffnete Herbert Buchgraber (VP), der von Stadträtin Helene Maier (SPÖ) wissen wollte, wie sie ihren Beitrag in einer SPÖ-Whatsapp-Gruppe „Dummheit und Ignoranz sind messbar“ nach der Abstimmung zur Fusion gemeint habe. „So, wie ich es geschrieben habe.“ Zudem beanstandete Buchgraber, dass Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ) als Gruppenmitglied keinen Ordnungsruf erteilt habe. Die restlichen Wortmeldungen waren weniger skurril.

