31 steirische Ski- und Langlaufgebiete sind beim 3. FamilienSkiFest Steiermark an diesem Wochenende dabei.

Erich Neuhold, Barbara Eibinger-Miedl, Friedl Kaltenegger mit Kindern © Stmk Tourismus/Robert Cescutti

Die Temperaturen durchwegs unter dem Gefrierpunkt, dazu eine Prise Neuschnee: Nahezu perfekt präsentieren sich an diesem Wochenende die Wetterbedigungen für den Skiauftakt in 31 steirischen Ski- und Langlaufgebieten, acht davon schon heute. In allen heißt es "Auf die Brettl'n, Kinder, los..." - beim 3. FamilienSkiFest Steiermark gibt viele Ermäßigungen von 50 Prozent und auch noch Einiges zu erleben.

Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Steiermark-Tourismus-Boss Erich Neuhold wärmten am Samstag bei Friedl Kaltenegger am Salzstiegl mit den Kindern und den Skilehrern auf, bevor es auf die frisch verschneiten Pisten ging. Alle teilnehmenden Gebiete und Aktionen finden Sie unter steiermark.com/familienskifest.