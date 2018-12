Facebook

Richter Andreas Rom verhandelt im Jänner weiter © APA/ERWIN SCHERIAU

Am 1. Oktober erfolgte am Grazer Straflandesgericht der Auftakt, am Freitag ging der letzte Verhandlungstag in diesem Kalenderjahr beim Schenkkreis-Prozess über die Bühne. Weit über einhundert Zeugen haben sich bislang die Klinke in die Hand gegeben. 15 davon kamen allein am Freitag. Zusätzlich entschuldigte sich eine Frau („Ich bin zu alt“), ein anderer ist mittlerweile verstorben. Der Zeitraum, in dem das Pyramidenspiel im Raum Voitsberg zur Hochblüte auflief, war ja laut Anklage bereits in den Jahren 2006 bis 2009.

