Voitsberg"Bio ums Eck" lädt zum Schaffestival

140 Schafe leben am Hof von Rupert Tax, beim Schaffestival stehen sie im Mittelpunkt © Simone Rendl

Am Hof von Bauer Rupert Tax in Piberegg tummeln sich zahlreiche Tiere – denn 140 Schafe nennt der Weststeirer sein eigen. Seit 1997 verarbeitet der Schafbauer die Milch seiner Tiere zu Joghurt und Käse und vertreibt seine Produkte an Buschenschenken in der ganzen Steiermark. Vor 21 Jahren führte der Weststeirer noch einen kleinen Betrieb: „Angefangen habe ich mit gerade einmal sechs Schafen. Inzwischen kommen jedes Jahr neue Tiere dazu.“