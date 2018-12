Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paul Pibernig hat sich der Analogfotografie verschrieben © Stefanie Poglitsch

Am Anfang war ein voller Kühlschrank. Daran erinnert sich der Bärnbacher Fotograf Paul Pibernig noch genau. Darin lagerten neben den Lebensmitteln rund 40 geschossene, analoge Filmrollen. Entstanden auf Reisen, die Pibernig und sein Mitbewohner unternommen hatten. Und weil die Entwicklung solcher Filme bekanntlich kostspielig sein kann, hat der Bärnbacher kurzerhand das Crowdfunding-Projekt „One Thousand And More Pictures“ (OTAMP) in seiner Wiener Wohnung ins Leben gerufen. „Es ist eigentlich aus einer Not heraus entstanden“, gesteht er.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.