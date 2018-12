Sonntag in der Früh verlor ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte in den Kremser Reihen in die Leitschiene.

15 Kameraden der Feuerwehren Gaisfeld und Krems bargen den Pkw © FF Krems

Die Kremser Reihen wurden am Sonntag einem Weststeirer zum Verhängnis: Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg war in den frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als er offenbar in der letzten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto krachte in der Folge rechts in die Leitschiene und kam anschließend auf der Fahrbahn zu stehen.

