Nach dem gescheiterten Versuch einer freiwilligen Fusion zwischen Voitsberg und Bärnbach gibt es neuen Zündstoff: Bärnbacher ÖVP zeigte Bürgermeister Bernd Osprian bei Gemeindeaufsicht an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ÖVP Bärnbach schwärzte den Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ) bei der Gemeindeaufsicht an © Andrea Kratzer

Nachdem der Versuch einer freiwilligen Fusion zwischen Voitsberg und Bärnbach gescheitert ist und noch bevor tatsächlich an einer großen Fusion gearbeitet wird, scheinen die Fronten verhärtet. Wie gestern bekannt wurde, hat die ÖVP Bärnbach gegen Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ) bei der Gemeindeaufsicht eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht. Der Grund dafür: Die Broschüre „Bauen wir gemeinsam eine neue Stadt“, die als amtliche Mitteilung vor der Bürgerbefragung an alle Haushalte in Voitsberg und Bärnbach verschickt wurde, und laut ÖVP Bärnbach eine parteipolitische Aussendung gewesen wäre.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.