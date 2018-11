Facebook

Am Gaberl startet der Skibetrieb am 1. und 2. Dezember © KK

Freunde der kalten Jahreszeit, aufgepasst: Mit dem ersten Adventwochenende laden so manche Voitsberger Pisten wieder zum Wedeln ein. "Der letzte Schneefall hat das ermöglicht. Und unsere neuen Schneekanonen haben schon hundert Stunden beschneit“, freut sich etwa Thomas Gauss von den Gaberl Skiliften. Aus diesem Grund können Wagemutige schon am 1. und 2. Dezember ihre Skischuhe am Gaberl schnüren. Der reguläre Skibetrieb startet dann am 8. Dezember.

Fünf Zentimeter Naturschnee

Auch die Hoislifte im Skigebiet Modriach-Winkel erklären mit dem ersten Advent am Samstag den heurigen Skibetrieb für eröffnet. „Bei uns liegen fünf Zentimeter Naturschnee, beim Rest mussten wir nachhelfen“, erklärt Skiliftbetreiber Karl Gruber. Am 1. Dezember sperrt das Kinderland auf, am 2. Dezember folgt der Panoramalift.

Schon am letzten Tag im November lud das Langlaufzentrum Hebalm auf die Loipe ein. Der Skiverleih, heißt es dazu auf Facebook, hat seit Freitag geöffnet, die Loipe ist für "klassisch" und "skating" präpariert worden.

Ebenfalls mit 8. Dezember legt der Skibetrieb am Salzstiegl los - die Saisonfür die Rodler hat aber ebenfalls am heutigen Freitag begonnen. Der Skilift in St. Hemma sperrt ab 15. Dezember auf.