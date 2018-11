Das bunte Trio rund um das „Stögersdorfer Jodeldreieck“ jodelt aus Freude an der Musik und zeigt bei Musikerstammtischen sein Können.

Unter dem Namen „Stögersdorfer Jodeldreieck“ jodeln Nutz, Artner und Schützenhofer in ihrer Freizeit © Karl Mayer

Man jodelt am besten mit Menschen, die man mag, da man sich gegenseitig auch gerne zuhören muss“, ist sich das „Stögersdorfer Jodeldreieck“ einig. Zum Gruppennamen ist das Trio durch Mitglied Karin Nutz gekommen, die in Stögersdorf (Gemeinde Mooskirchen) ein Wochenendhaus besitzt. „Ich bin eine Teilzeit-Stögersdorferin“, sagt Nutz. Aufgewachsen ist sie in Mürzzuschlag, beruflich ist sie Professorin für Chemie und Englisch.