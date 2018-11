Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Besuchern wird beeindruckende Akrobatik geboten © KK

Standing Ovations gab es kürzlich in Graz nach der Premiere von „Global Players“, dem neuen Palazzo im Spiegelpalast auf der Grazer Messe mit Starkoch Toni Mörwald. Einem gebürtigen Weststeirer ist dabei ein großer Stein vom Herzen gefallen. „Mörwald hat mit den Musikern von Opus spontan ausgemacht, dass sie zum Dank für die tolle Aufführung ihren Welthit ,Live is life’ singen. Auf meine Frage, ob die Band das spielen kann, meinte Mörwald: ,Das ist dein Problem‘“, schmunzelt der gebürtige Krottendorfer Mario Reiner, der in Wien die Agentur Allegria betreibt. Die „Funkaholics“, alle Absolventen der Grazer Musikhochschule, meisterten diese Aufgabe souverän.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.