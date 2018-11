Facebook

In Maria Lankowitz sprießen Ende November noch Schwammerl aus dem Boden © Katharina Siuka

Mit frischen Schwammerln ist Leserin Herta Trattner aus Maria Lankowitz am Dienstag ins Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Voitsberg spaziert. Die hat die Weststeirerin am Montag in Puchbach (Gemeinde Maria Lankowitz) entdeckt – obwohl die heurige Schwammerlzeit bereits vorüber ist. „Wo ich sie gefunden habe, verrate ich nicht. Da bin ich stur“, schmunzelte Trattner.

Kleine Zeitung-Leserin Helga Trattner ist in Maria Lankowitz zuhause Foto © Katharina Siuka