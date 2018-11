37-Jähriger versuchte, falschen 50-Euro-Schein einer Kassierin in Köflach anzudrehen - doch sie verständigte die Polizei. Der Ungar wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung gefasst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht ein echter Fünfziger aus ... © APA/Techt

Ein 37-jähriger Ungar und eine zweite, vorerst noch unbekannte Person, kamen Samstagnachmittag in ein Lebensmittelgeschäft in Köflach. Sie suchten sich eine Ware aus und wollten dann an der Kasse mit einem 50-Euro-Schein bezahlen.