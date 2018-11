Facebook

In Köflach wurde für den guten Zweck geschossen © Martin Sterlinger

Insgesamt 20 Mannschaften mit 60 Schützen nahmen am „24-Stunden-Bogenschießen“ für den guten Zweck in der Köflacher Sporthalle teil und sammelten insgesamt 10.000 Euro Spenden für den guten Zweck. „Mit dem Geld wird im bosnischen Srebrenica ein bezugsfertiges Haus für eine Familie gebaut. Die Menschen dort leben teilweise seit Jahren in Baracken und wir wollen ihnen helfen, sich in ihrer Heimat wieder ein Leben aufzubauen und nicht flüchten zu müssen“, erklärt Organisator Kurt Singer.