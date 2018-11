Die Stadtgemeinde Köflach wagt brisanten Vorstoß und will es ihren Bürgern ermöglichen, zu einem günstigeren Tarif in die Therme Nova zu kommen. Um nicht gegen geltendes EU-Recht zu verstoßen, tüfteln Juristen derzeit am Prozedere.

Johann Bernsteiner, Alois Lipp, Simon Grundner, Bürgermeister Helmut Linhart und Thermenchef Günter Riedenbauer (von links) © Stadtgemeinde Köflach

An einem besonderen Zuckerl für alle Köflacher Bürger arbeitet die Stadtregierung der Lipizzanerstadt momentan. Wie Bürgermeister Helmut Linhart (ÖVP) am Freitag mitteilte, gebe es "in regelmäßigen Abständen immer wieder Anfragen, ob nicht eine Möglichkeit bestehe, der Köflacher Bevölkerung den Eintritt in die Therme Nova günstiger zu ermöglichen".