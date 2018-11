Bärnbach"Knistern" im Lager kam von einem Brand

Sonntagnachmittag hat es in einer Lagerhalle in Bärnbach zu brennen begonnen. Die Feuerwehren Bärnbach und Voitsberg löschten das Feuer, verletzt wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brand in Lager © FF Voitsberg

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg heizte wie so oft auch am Sonntag seinen Ofen ein, der sich in einer Lagerhalle befindet. Dann verließ er die Halle.