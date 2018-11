Facebook

Kulturreferent Andreas Albrecher holt Simon Lewis und Klaus Eckel in die Weststeiermark © Robert Cescutti

Zwei hochkarätige Veranstaltungen stehen bereits im Bärnbacher Kalender für das kommende Jahr. Sänger Simon Lewis kommt am 15. Februar in die Weststeiermark, der Wiener Kabarettist Klaus Eckel tritt am 21. März vor das Bärnbacher Publikum. Beide Künstler treten im Volkshaus auf.