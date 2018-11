Voitsberg"Zero Waste": Ein Leben mit ganz wenig Müll

Facebook

Müllvermeidung steht bei Rath an oberster Stelle © Raphael Ofner

Ein Leben fast ohne Müll – was für die meisten kaum vorstellbar ist, gehört für Evelyn Rath vom Verein „Zero Waste Austria“ und ihre sechsköpfige Familie längst zum Alltag. „Wir brauchen im Jahr nur eineinhalb gelbe Säcke.“ Wie das auch in anderen Haushalten gelingen kann, erklärte Rath am Samstag bei einem Vortrag im Pfarrsaal Voitsberg: „Wir leben im Überfluss, auf vieles könnten wir problemlos verzichten.“