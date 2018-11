Facebook

Alfred Valeskini ist mittlerweile im Ruhestand © Andrea Kratzer

Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag der Prozess wegen eines großangelegten Pyramidenspiels in der Weststeiermark fortgesetzt worden. Sieben Angeklagte müssen sich wegen ihrer Teilnahme am sogenannten "Schenkkreis" verantworten, außerdem wird ihnen Betrug vorgeworfen. Nachdem rund 70 Zeugen bereits gehört wurden, kam der ehemalige Chefermittler Alfred Valeskini zu Wort.