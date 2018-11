Peter Schützinger verabschiedete sich vor einigen Tagen von seinen Lipizzanerhengsten im Gestüt in Piber: Künftig züchtet er in Oberösterreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Irmgard Rabengruber und Peter Schützinger bleiben den Pferden treu und werden künftig in Oberösterreich eine Zucht eröffnen © Andrea Kratzer

Der Zeitpunkt passt, das habe ich innerlich so gespürt. Deshalb gehe ich aus privaten Gründen nach Oberösterreich“, sagt Peter Schützinger. Der gebürtige Kapruner verbrachte vor Kurzem seinen letzten Arbeitstag bei seinen „Buben“. 14 Jahre lang war er im Lipizzanergestüt Piber tätig, anfangs in der Fahrabteilung, danach exakt neun Jahre bei den Hengsten.

„Es war eine sehr schöne Zeit, jetzt werde ich schauen, was kommt. Man muss den Mut zur Veränderung zeigen“, meint der 59-Jährige ohne Wehmut. „Ich werde mit meiner Lebensgefährtin Irmgard Pferde züchten und Gespann fahren. Ich bin staatlich geprüfter Fahrlehrer.“

Intensiv

Schützinger betreute seine ein- bis dreijährigen Hengste nicht nur auf der Außenstation Wilhelm, er verbrachte auch jeden Sommer mit ihnen auf der Alm und logierte bis zum jährlichen Almabtrieb im Soldatenhaus auf der Stubalm. „Das war eine interessante Sache so intensiv mit der Herde zu leben. Wenn man Tag und Nacht zusammen ist, bekommt man ein irrsinniges Wissen. In letzter Zeit war das Feuer nicht mehr so da, deshalb kam es zu meinem Entschluss.“

Almabtrieb Lipizzaner: Von der Stubalm nach Piber Almabtrieb Piber Um 10 Uhr gingen die 34 Lipizzanerhengste mit ihren Begleitern des Gestüts Piber von der Stubalm los. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Erste Station war das Gasthaus Wiendl, wo die Tiere mit Blumensträußen geschmückt wurden. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Bereits um halb elf Uhr Vormittags war die Terrasse des Gasthauses bis auf den letzten Platz besetzt. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Viele wollten sich den Anblick der edlen Pferde nicht entgehen lassen. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Mit einem Sicherheitsabstand konnten die Pferde beobachtet werden. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Und auch die Begleiter konnten eine kleine Rast einlegen. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Geschmückt ging es weiter nach Maria Lankowitz. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Bei der Wallfahrtskirche wurden die Pferde von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl gesegnet. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Schließlich spazierten die Pferde noch weiter nach Köflach, um dann am frühen Nachmittag in der Arena in Piber einzumarschieren. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Klicken Sie sich durch weitere Bilder. Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti Almabtrieb Piber Robert Cescutti 1/17

Die Beziehung zu den Pferden war besonders. „Klar wachsen einem die Pferde ans Herz. Auch das Vertrauen, das man aufbauen muss. Man ist mit jedem per Du. Der Hengst zeigt, was er braucht. Wenn man ihm das gibt, kommt viel zurück. Sie hängen an dir“, schwärmt Schützinger über seinen engen Kontakt zu den „Jungen Wilden“.

Im Herbst und Winter war Schützinger am Außenhof Wilhelm Foto © Andrea Kratzer

Seine schönsten Erlebnisse hatte er, wenn er beim Almabtrieb wieder alle Tiere gesund ins Tal zurückbrachte. „Nur einmal hat sich einer am Gipfel verletzt. Ich musste ihn eine Stunde durch dichten Nebel zur Hütte bringen. Er ist glücklicherweise wieder genesen.“ Der gute Draht zeigte sich auch, wenn ein Gewitter im Anzug war und die edlen Vierbeiner in den Stall eingetrieben wurden.

„Wenn man sie rief, kamen sie gleich, weil sie auf uns fixiert sind. Charakterlich sind sie alle in Ordnung. Sie sind menschenfreundlich, anhänglich und intelligente Tiere“, streut er seinen ehemaligen Schützlingen Rosen. Fad sei ihm nie geworden auf der Alm, weil immer Junghengste zur Herde kamen und alle unterschiedlich seien.

Charakterlich sind sie alle in Ordnung. Sie sind menschenfreundlich, anhänglich und intelligente Tiere Peter Schützinger über die Lipizzaner

Sein Resümee? „Man lernt, auf das Innere zu horchen, wenn man so viel mit Pferden zu tun hat. Ich bin neugierig auf meine neue Lebensaufgabe. Es war eine schöne Zeit hier mit allen Höhen und Tiefen. Piber wird weiter bestehen. Wichtig ist, dass gut auf die Lipizzaner geschaut wird“, meint er zum Abschied.

Schützinger heuer bei seinem letzten Almabtrieb Foto © Privat

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.