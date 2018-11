Facebook

Die Wand voller Medaillen ist nur ein kleiner Teil von Traussniggs Trophäensammlung © Simone Rendl

Das Haus der Familie Traussnigg in Köflach gleicht einem Trophäensaal. Fein säuberlich hat Sportschütze und Jäger Hermann Traussnigg die Erfolge seiner langen Karriere in seinen vier Wänden ausgestellt. „Ich habe bereits in meiner Jugend mit dem Sportschießen begonnen, es war schon immer eine Passion von mir“, erzählt der Köflacher, der im Oktober seinen 78. Geburtstag feierte. „Ich bin in einer sehr großen Familie mit acht Geschwistern aufgewachsen, deshalb hatten wir aber für Hobbies wie die Jagd und das Schießen nicht wirklich viel Geld. Aber wenn man Leidenschaft für etwas hat, lässt sich alles irgendwie arrangieren.“ Inzwischen ist Traussnigg seit vielen Jahrzehnten beim Schützenverein Voitsberg und feiert im heurigen Jahr sein 60-jähriges Jubiläum als Vereinsmitglied.