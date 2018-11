Facebook

Feuerwehreinsatz am Ligister Marktplatz © FF Ligist

Einen weiteren Brandeinsatz für die Feuerwehr Ligist gab es am Montagabend direkt am Marktplatz der weststeirischen Gemeinde. In einem Wohngebäude war ein Brand ausgebrochen.