Ein Nebengebäude, das auch als Selche genutzt wurde, geriet Sonntagnacht in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten ein Übergriefen des Feuers auf den Wald verhindern.

Das Nebengebäude brannte bis auf die Grundmauern ab © FF Mooskirchen

Einen Großeinsatz gab es in der Nacht auf Montag für mehrere weststeirische Feuerwehren. Im Nebengebäude eines Anwesens in Ligist war ein Brand ausgebrochen, im Nu stand der Bau lichterloh in Flammen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.