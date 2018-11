In Voitsberg geriet am Freitag ein Auto in Brand. 26 Feuerwehrkameraden rückten aus, um das Feuer zu löschen. Der Lenker aus dem Bezirk Voitsberg blieb unverletzt.

Die Feuerwehren Krems und Voitsberg standen im Löscheinsatz © FF Krems

Freitag am frühen Nachmittag heulten in Voitsberg die Sirenen: Ein Auto, das auf der Stallhofener Straße im Ortsteil Lobming unterwegs war, begann zu brennen. "Als wir am Einsatzort angekommen sind, stand der ganze Motorraum in Vollbrand. Auch das Amaturenbrett im Inneren war ziemlich angeschmort", heißt es vonseiten der Feuerwehr Krems.

Reifen geschmolzen

Gemeinsam mit den Kollegen der Feuerwehr Voitsberg starteten die Kameraden den Löschangriff. "Wir haben es geschafft, das Feuer einzudämmen, und konnten so verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet." Weil die Flammen die Vorderreifen geschmolzen hat, bargen die "Florianis" das Autowrack anschließend mit dem Kran.

Voitsberg: Auto stand in Flammen FF Krems FF Krems FF Krems FF Krems FF Krems FF Krems FF Krems FF Krems FF Krems 1/9

Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg, der hinter dem Steuer saß, hatte geistesgegenwärtig reagiert: Als er das Feuer bemerkte, fuhr er von der Hauptstraße ab und verließ sein Auto. Er blieb bei dem Brand unverletzt.

Insgesamt waren 26 Feuerwehrkameraden mit fünf Autos im Einsatz, ebenso die Polizei. Die Einsatzleitung hatte der Kremser Kommandant Günter Poschner inne. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

