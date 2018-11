Am Montag startet im Jufa in Rosental die Eislauf-Saison. Gebeten wird um eine telefonische Reservierung.

Nimmt am Montag den Betrieb auf: die Eishalle in Rosental © KK

Die Eishalle in der Jugend- und Freizeitanlage (Jufa) Rosental nimmt am Montag, dem 5. November, ihren Betrieb für die kommende Wintersaison auf. Von November bis Ende Februar 2019 können Eislaufbegeisterte über das glatte Eis kurven. Geöffnet hat die Eishalle montags, dienstags und freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr, an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 18 Uhr. Eislaufgruppen können sich ab 20 Personen (inklusive Aufsichtsperson) anmelden und von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 20 Uhr die Schlittschuhe schnüren.