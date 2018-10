Die Rosentalerin Verena Schubernik wird am Samstag, dem 27. Oktober, in der RTL-Castingshow "Das Supertalent" zu sehen sein. Dort bestreitet sie das Casting, das bereits aufgezeichnet worden ist.

Verena Schubernik aus Rosental ist am Samstag im Fernsehen zu sehen und zu hören © RTL/Stefan Gregorowius

Am Samstagabend ist es soweit: Die Rosentaler Sängerin Verena Schubernik wird in der Castingshow "Das Supertalent" für ein Millionenpublikum zu sehen und zu hören sein. Ihr großer Auftritt, der wie berichtet bereits im Sommer in Bremen aufgezeichnet worden ist, wird ab 20.15 Uhr auf dem deutschen Fernsehsender RTL ausgestrahlt. Ob sie die Juroren Dieter Bohlen, Sylvie Meis und Bruce Darnell überzeugen hat können, ist bis dahin aber noch ein großes Geheimnis. "Ich durfte bisher nicht einmal meinen besten Freunden verraten, wie es mir ergangen ist", schildert Schubernik im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Taubes Ohr

Seit mittlerweile zehn Jahren nimmt die gebürtige Bärnbacherin regelmäßig an Gesangswettbewerben teil. Erst vor wenigen Wochen konnte sie die Talente-Show "Steirer Star" für sich entscheiden. Doch der Bühnenerfolg ist hart erkämpft: Schubernik ist seit ihrer Geburt am linken Ohr taub. "Wenn ich auf der Bühne stehe, höre ich den linken Lautsprecher kaum. Das macht es oft schwierig, im Takt zu bleiben", gibt die 21-Jährige, die als IT-Technikerin bei Magna arbeitet, offen zu.

Ihren Traum von der Musikkarriere hat Schubernik aber trotzdem nie aufgegeben. "Ich bin zwei Mal beim Supertalent-Vorcasting nicht weitergekommen. Viele hätten es dann sein lassen. Aber ich bin einfach noch ein drittes Mal angetreten." Und das mit Erfolg. Schubernik löste im Frühjahr das Ticket für die TV-Aufzeichnung und reiste Anfang August gemeinsam mit Mama Bianka und Freund Martin nach Bremen.

Lange Nacht

Dort erwies sich vor allem die Sprache als Hindernis. "Die RTL-Mitarbeiter haben unseren Dialekt nur sehr schlecht verstanden", schildert Schubernik schmunzelnd. Und auch der Abend vor dem Auftritt verlief anders als erwartet. "Wir wollten noch ein bisschen das Nachtleben erkunden, haben aber leider völlig die Zeit übersehen. Deswegen haben wir kein Taxi mehr bekommen und sind erst um zwei Uhr früh ins Hotel zurückgekommen."

Ob Schubernik aber auch an den Tagen nach dem Auftritt Grund zum Feiern hatte, das durfte sie im Vorfeld noch nicht verraten. "Um das zu erfahren, müsst ihr schon am Samstag die Sendung anschauen."