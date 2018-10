Im Bezirk Voitsberg sind in den vergangenen Tagen mehrere dilettantisch gefälschte Euro-Scheine aufgetaucht. Dabei handelt es sich um auf normalem Papier kopierte "Blüten", die nicht einmal ordentlich ausgeschnitten seien, so die Polizei, die um Hinweise bittet.

Gefälschte 5er-, 20er-, 50er- und 100er-Scheine sind im Bezirk Voitsberg unterwegs © Helmuth Weichselbraun

In der Weststeiermark ist es einem besonders dreisten Täter gelungen, mit Falschgeld zu bezahlen. Der erste Fall wurde in der Therme Nova in Köflach registriert, wo bei der Abrechnung in der Kasse plötzlich ein gefälschter 100-Euro-Schein aufgetaucht ist. "Das war eine billige, mit einem normalen Drucker hergestellte Kopie", erläutert Bezirkspolizeikommandant Johann Hohl. Der Täter habe sich gar keine große Mühe gegeben, die Scheine seien zum Teil deutlich kleiner als das Original und sogar schief ausgeschnitten beziehungsweise seien zum Teil die Ränder abgeschnitten, so Hohl.

