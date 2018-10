Turbulente Fortsetzung mit hitzigen Debatten im weststeirischen Schenkkreis-Prozess am Grazer Straflandesgericht.

Eine der verwendeten Schenkungsurkunden © Andrea Kratzer

Eine Zeugin (sie setzte im weststeirischen Pyramidenspiel 5000 Euro in den Sand) kam während ihrer Befragung am Mittwoch unerwartet zwischen die Fronten: Staatsanwalt und Verteidiger gerieten sich nämlich rasch in die Haare. Es ging darum, ob der seinerzeit erhebende Beamte Druck auf Zeugen ausgeübt hätte.

