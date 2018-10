Facebook

Das demolierte Unfallauto © Karl Mayer

In der Dunkelheit krachte in der Nacht auf Freitag ein Pkw in eine Gartenmauer: Das Auto war in Kainach bei Voitsberg auf der Landesstraße unterwegs, als es gegen 23.15 Uhr gegen die Mauer unmittelbar bei einem Wohnhaus prallte. Danach wurde es auf die Straße zurückgeschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.