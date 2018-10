Kleine Zeitung +

Mit einem Festakt Das Eltern-Kind-Zentrum in Voitsberg feiert 20 Jahre

Mit einem Festakt begeht das Eltern-Kind-Zentrum in Voitsberg am morgigen Freitag sein rundes Jubiläum: Ein Streifzug durch die Geschichte - das Voitsberger EKiZ war immerhin das zweite seiner Art, das in der Steiermark gegründet worden war.