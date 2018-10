Das Zelt für das Oktoberfest in Bärnbach, das am Freitag startet, wurde aufgeschnitten und der Schaufelradbagger beschädigt. Hinweise von Zeugen sind von der Stadtgemeinde und der Polizei Voitsberg erbeten.

Stimmung beim Bärnbacher Oktoberfest 2017 - das Fest findet trotz Schaden am Zelt auch heuer wieder statt © Robert Cescutti

"Jetzt ist wieder was passiert“, würde es beim „Brenner“ von Autor Wolf Haas heißen. Beim Schaufelradbagger in Bärnbach wurde das Realität und basiert nicht auf einem Roman. „Am Samstag wurde gearbeitet, um das Zelt für das Oktoberfest herzurichten“, sagt der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher. Am Montag entdeckte Karlheinz Hojas, der das Zwei-Tages-Event organisiert, den Schaden. „Das Zelt wurde auf der Rückseite aufgeschnitten. Auf die Plane wurden Steine geschleudert und der Schaufelradbagger wurde mit blauer Farbe beschmiert“, schildert Albrecher. Dazu wurde noch ein Ablasshahn vom Bagger heruntergetreten, weshalb Öl ausgetreten ist.

