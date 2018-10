Herzstillstand"Granaten"-Musiker David Traumüller rettet Fan das Leben

Facebook

David Traumüller (2.v.r.) mit den "Granaten" © HINKER MUSIC

Bei einem Konzert in Hintertux in Tirol wurde David Traumüller, Chef der weststeirischen Band "Die Granaten", auch auf der Bühne zum Lebensretter: Ein Fan erlitt im Publikum einen Herzstillstand. Traumüller, der seit acht Jahren als Sanitäter beim Roten Kreuz Voitsberg-Köflach im Einsatz steht, reagierte sofort. Am vergangenen Sonntag, drei Wochen nach dem Auftritt in Hintertux, wurde der Fan wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

