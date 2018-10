Beim Junior Sales Champion, dem Nachwuchsbewerb für Einzelhandelskaufleute, in Salzburg kam die Steirerin Simone Andrich auf Platz zwei.

Simone Andrich mit Adrian Winkel und Stefan Ronacher © WKO/Franz Neumayr

Beim Bundeswettbewerb der Einzelhandelslehrlinge - genannt "Junior Sales Champion" - errang die Steirerin Simone Andrich mit dem zweiten Platz einen großen Erfolg. Der Junior Sales Champion 2018 fand im WIFI Salzburg statt. Die18 Kandidaten aus ganz Österreich waren bei den Bundesländer-Finalbewerben zum Junior Sales Champion 2018 als Sieger hervorgegangen. Andrich arbeitet bei Merkur in Voitsberg.

Den Sieg und damit den Titel "Österreichs Top-Nachwuchsverkäufer" Adrian Winkel aus Vorarlberg, Platz drei ging an Stefan Ronacher aus Zell am See.

Qualifiziert für internationalen Wettbewerb

"Die Konkurrenz aus dem übrigen Teilnehmerfeld war für die drei auf den Stockerlplätzen sehr stark. Die Bewertung war für die Jury eine Herausforderung, weil ausschließlich Profis am Werk waren. Letztendlich haben Nuancen den Unterschied ausgemacht", erklärte die Wirtschaftskammer in einer Aussendung.

„Die Leistungen von Österreichs Handelslehrlingen - nicht nur beim Junior Sales Champion - können sich sehen lassen“, zeigt sich Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der WKÖ, erfreut: „Der Junior Sales Champion hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Schaufenster für die Besten der Besten entwickelt.“

Die drei Erstplatzierten beim Junior Sales Champion werden Österreich beim Junior Sales Champion International am 14. November - ebenfalls in Salzburg - vertreten. Sie durften sich aber schon jetzt über Sach- und Geldpreise freuen.