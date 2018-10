Auf der Gaberl Straße kam Montag in der Früh ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto landete am Dach. Der Lenker aus der Weststeiermark blieb unverletzt.

Montag in der Früh mussten die Einsatzkräfte auf die Gaberl Straße (B 77) ausrücken: Ein Pkw, gelenkt von einem Weststeirer, war gegen 6 Uhr in Richtung Salla unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich, das Auto kam am Straßenrand auf dem Dach zu liegen. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt.

