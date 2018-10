Facebook

Die Anrainer fühlen sich auf ihrer Straße nicht sicher © Katharina Siuka

Die Diskussion rund um eine geforderte Geschwindigkeitsbeschränkung auf der St. Martiner Straße (L 346) in Köflach geht weiter. Seit langem versuchen die Anrainer in dem Streckenbereich, in dem 100 km/h Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist, eine Geschwindigkeitsbeschränkung beim Land zu erwirken – bis dato ohne Erfolg. Nach einer Begutachtung durch den Sachverständigen war die Strecke für unbedenklich befunden worden und die Anfrage abgeschlossen.