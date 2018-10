Freitagnachmittag brach in der Voitsberger Fripertingerstraße Feuer aus: Müllcontainer standen in Brand, die Flammen griffen auf einen Baum über.

Neun Kameraden der Feuerwehr Voitsberg führten die Löscharbeiten durch © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Nächster Brandeinsatz in Voitsberg: Nachdem Donnerstagabend Feuer in einem Keller in der Schillerstraße ausgebrochen war, gingen Freitag am Nachmittag in der Fripertingerstraße Müllcontainer in Flammen auf. Die Feuerwehr Voitsberg rückte mit neun Kameraden aus, um den Brand zu löschen. Der hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf einen Baum übergegriffen.