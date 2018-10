Aktuell stehen die Einsatzkräfte in der Voitsberger Dr.-Christian-Niederdorfer-Straße im Einsatz: In einem Keller ist Feuer ausgebrochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Voitsberg kommen Flammen aus einem Keller © Christoph Srekl

In Voitsberg in der Dr.-Christian-Niederdorfer-Straße ist Donnerstag gegen 19.15 Uhr Feuer in einem Keller ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge steht der Müllplatz in einem Abstellraum, der sich im Keller eines Wohnhauses befindet, in Brand.