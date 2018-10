13 Personen evakuiert"Meterhohe Stichflamme": Feuer in Voitsberger Keller ausgebrochen

In der Voitsberger Dr.-Christian-Niederdorfer-Straße stand Donnerstag am Abend ein Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz: In einem Keller ist Feuer ausgebrochen, eine Person wurde verletzt.

Eine meterhohe Stichflamme ist aus dem Keller gekommen © Christoph Srekl

In Voitsberg in der Dr.-Christian-Niederdorfer-Straße ist Donnerstag gegen 19.15 Uhr Feuer in einem Keller ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge ist der Brand in einem Abstellraum, wo Müll lagert, ausgebrochen. Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach musste 13 Bewohner des Wohnhauses, in dem sich der Keller befindet, evakuieren. Zwölf Personen wurden vor Ort ambulant versorgt, eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Voitsberg gebracht.

