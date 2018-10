In der Voitsberger Schillerstraße stand Donnerstag am Abend ein Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz: In einem Keller ist Feuer ausgebrochen, eine Person wurde verletzt. Die Ermittlungen am Freitag ergaben, dass ein technischer Defekt auszuschließen ist.

Eine meterhohe Stichflamme ist aus dem Keller gekommen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

In Voitsberg ist in der Schillerstraße an der Ecke zur Dr.-Christian-Niederdorfer-Straße am Donnerstag gegen 19.15 Uhr Feuer in einem unterkellerten Zubau einer betreuten Wohneinrichtung ausgebrochen. Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach musste 13 Bewohner des Wohnhauses, in dem sich der Keller befindet, evakuieren.

