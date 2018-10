Im Vorjahr feierte die Sternwallfahrt in Maria Lankowitz Premiere, mehrere hundert Pilger waren dabei. Am Samstag folgt die Fortsetzung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr pilgerten mehrere hundert Menschen zur Pfarr- und Wallfahrtskirche in Maria Lankowitz © Karl Mayer

Die zweite Auflage der Sternwallfahrt in Maria Lankowitz geht am kommenden Samstag, dem 13. Oktober, über die Bühne. Und es dürfte wieder ein Großereignis werden. Denn bei der Premiere im Herbst des Vorjahres waren 19 Pilgergruppen dabei: Mehr als 350 Menschen hatten sich zu Fuß auf den Weg zur Gottesmutter von Maria Lankowitz gemacht. Für die Teilnehmer und die per Auto angereisten Pilger war es eine der größten Fußwallfahrten der vergangenen Jahrzehnte.