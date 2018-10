Facebook

Eine der großen Bedrohungen des hoch technisierten Zeitalters ist ein kompletter Stromausfall, denn dann würden sogar die Wasserleitungen trocken bleiben © Rainer Brinskelle

Eine Vorreiterrolle im Bezirk nimmt die Marktgemeinde Mooskirchen ein, die den örtlichen Katastrophenschutz mit erneuerbarer Energie gewährleisten will. So schnell wie möglich wird man sich dort für einen möglichen, großflächigen Stromausfall rüsten. Ein sogenanntes Blackout ist eine der Gefahren des technisierten Zeitalters. Dann würde nicht nur dem Handy der Saft ausgehen oder die Mattscheibe dunkel bleiben. Elektrische Heizungen würden ausfallen, medizinische Versorgung und Wasserversorgung würden zusammenbrechen. Auch Zapfsäulen an Tankstellen würden ihren Dienst versagen.

