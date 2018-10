Heute zweiter Auftritt Volles Haus bei "Pizzera & Jaus" in Bärnbach

Am Donnerstagabend traten Paul Pizzera und Otto Jaus für Teil eins des Auftrittsdoppels in der Sporthalle in Bärnbach auf die Bühne. Heute, Freitag, um 19.30 Uhr gibt es die zweite Vorstellung von "Unerhört solide" - es gibt nur noch einzelne Restkarten!